Week-end “Grand Siècle” Besançon, 25 juin 2022, Besançon.

Week-end “Grand Siècle” Citadelle 99 Rue des fusillés de la Résistance Besançon

2022-06-25 10:00:00 – 2022-06-26 17:30:00 Citadelle 99 Rue des fusillés de la Résistance

Besançon Doubs

Comme chaque année, une facette de l’Époque moderne se dévoile lors du Week-end Grand Siècle organisé à la Citadelle.

Théâtre, ateliers, reconstitutions et rencontres vous plongeront avec humour dans les XVIIe et XVIIIe siècles sur le thème de la médecine et de la pharmacie. Vous découvrirez qu’il ne faisait pas bon être malade à cette période…

+33 3 81 87 83 33 https://www.citadelle.com/agenda/weekend-grand-siecle/

