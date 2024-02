Spectacul’em Pontarlier, samedi 27 avril 2024.

Spectacul’em Pontarlier Doubs

Organisé par les éleveurs Montbéliards.

Dans une ambiance festive et chaleureuse, tout sera fait pour que le spectateur en prenne plein les yeux et plein les oreilles.

Concours de vaches Montbéliardes (sous un chapiteau) ; animations pour les petits et les grands ; artisanat local ; restauration et buvette. Un bal clôturera la journée avec les Anonymes, Let Dzur et DJ Tanguy. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 09:00:00

fin : 2024-04-27 17:00:00

Espace Pourny

Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté les-eleveurs-montbeliards@laposte.net

L’événement Spectacul’em Pontarlier a été mis à jour le 2024-02-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS