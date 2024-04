Fête de printemps Festival du Lynx Labergement-Sainte-Marie, samedi 27 avril 2024.

Petits et grands amoureux de l’animal, découvrez le lynx boréal de ses pattes de velours au bout de ses pinceaux les samedi 27 (13h-19h) et dimanche 28 avril 2024 (10h-18h) à la Maison de la Réserve (Labergement-Sainte-Marie, 25).

Profitez du Festival du Lynx pour célébrer cet animal majestueux et emblématique de notre région et échanger entre passionnés de la nature ! De nombreux invités, artistes, associations de protection de la nature et photographes, viendront vous présenter l’espèce à travers projections, conférences, échanges, dédicaces, expositions, ateliers ludiques et artistiques…

L’entrée pour cet événement festif et convivial donne également accès à l’ensemble des expositions permanentes de la Maison de la Réserve.

Consultez le programme complet sur www.maisondelareserve.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 14:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

Maison de la réserve

Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Fête de printemps Festival du Lynx Labergement-Sainte-Marie a été mis à jour le 2024-03-27 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS