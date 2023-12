Journée sonothérapie L’écolette Le Bizot Catégories d’Évènement: Doubs

fin : 2024-01-20 20:00:00 . Soins sonores individuels ou en duo durant l’après-midi avec des séances de méditation / relaxation (de 30 min à 1h), et un soin bien-être par la vibration sonore, qui procure une relaxation profonde. En soirée, voyage sonore collectif, en groupe, une immersion sensorielle dans une grande diversité de sons.

Places limitées : 8p. max. Prix libre avec valeurs indicative des séances. EUR.

Catégories d'Évènement: Doubs, Le Bizot

