Fabrique ton cerf-volant ! Rue du Musée Nancray, samedi 20 avril 2024.

Fabrique ton cerf-volant ! Rue du Musée Nancray Doubs

Initiez vos enfants à la fabrication d’un cerf-volant avec Suzanne BERELOWITCH, artiste plasticienne.

Déroulement du stage

1. Décoration des toiles de cerf-volant par les enfants avec les motifs de leur choix et grâce à des techniques inspirées de la sérigraphie.

2. Assemblage des baguettes, des ficelles et de la manette pendant le temps de séchage

3. Fixation de la toile colorée sur la structure de baguettes et ficelles

4. Test de vol du cerf-volant dans les jardins du musée en fonction des conditions météorologiques 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 14:00:00

fin : 2024-04-20 16:30:00

Rue du Musée Musée des Maisons Comtoises

Nancray 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté musee@maisons-comtoises.org

L’événement Fabrique ton cerf-volant ! Nancray a été mis à jour le 2024-03-15 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON