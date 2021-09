Challex Challex Ain, Challex Week-end chantant La Campanella Challex Challex Catégories d’évènement: Ain

Challex

Week-end chantant La Campanella Challex, 20 novembre 2021, Challex. Week-end chantant La Campanella 2021-11-20 14:00:00 14:00:00 – 2021-11-21 17:00:00 17:00:00 Salle Jean-Antoine Lépine Rue de la Mairie

Challex Ain Challex Le groupe vocal La Campanella organise son 2ème week-end chantant à Challex. Deux chefs québécois réputés animeront ce stage de chant. lacampanellachallex@gmail.com +33 6 69 13 42 33 https://www.lacampanella.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-15 par

Détails Catégories d’évènement: Ain, Challex Autres Lieu Challex Adresse Salle Jean-Antoine Lépine Rue de la Mairie Ville Challex lieuville 46.18196#5.97277