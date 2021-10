Week-end Café-Théâtre Vauvert Vauvert, 30 octobre 2021, VauvertVauvert.

Comme annoncé lors de la présentation de la saison culturelle 2021/2022, la ville de Vauvert et le service Culture vous invitent au weekend café-théâtre avec deux spectacles humoristiques gratuits, pour tout public ! Rendez-vous à la salle Bizet le samedi 30 octobre à 20h30 pour voyager dans l’univers mystérieux du Flamenco avec Olé ! de et avec Elodie Hatton (Cie La Crique) , et le dimanche 31 octobre à 16h pour découvrir la comédie Têt’2flics avec JohnJohn et Lorenzo Théodore (production Galaxie et alentours). Et si on sortait ? Et si on se retrouvait ? Le week-end café-théâtre est l’occasion idéale pour partager ensemble fous-rires et émotions !Un clown, un sac et du Flamenco « Dans une gare, un clown attend son train, excité par un voyage dont il rêve. Les trains passent, il les rate les uns après les autres. Au fond de la scène, un sac abandonné. Le clown s’interroge, s’approche, se méfie, imagine et n’y tenant plus finit par l’ouvrir. Stupéfait, il en sortira toute la panoplie d’une danseuse de Flamenco. Chaque élément permettra à notre clown d’exprimer sa bêtise, sa maladresse et son imaginaire. C’est un autre voyage qui commence alors, un voyage burlesque à la découverte de l’univers puissant et mystérieux du Flamenco. »Ils ont l’air… mais pas la chanson ! « Deux hommes fatigués, un peu au bout du rouleau… Lorenzo est un jeune médecin de campagne, Jean-Christophe est attaché commercial. Depuis leur adolescence, on leur répète qu’ils ont une tête de flics. Cette ressemblance les poursuit depuis des années comme une malédiction qui influe leur parcours, leur vie… Alors un jour, ils décident de devenir ce à quoi ils ressemblent. Ils vont devenir flics. Tout seuls, comme des grands. Sans l’aide de personne. Avec tous les quiproquos et situations ubuesques que cela va entraîner… Pas de formation : pas de problème. » (tout public, dès 10 ans).Plus d’informations au 04 66 731 731. Pass sanitaire obligatoire.

mairie@vauvert.com +33 4 66 73 10 90 http://www.vauvert.com/

