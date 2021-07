Week-end à Rome Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Vieux.

Week-end à Rome

Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques, le dimanche 25 juillet à 10:00

Le camp militaire romain ———————— Promenez-vous au cœur du camp romain, découvrez les armements et rencontrez les légionnaires ainsi que les officiers ! Vie de camp (Fabrication du pain, entretient des armes …) Tentes d’état-major Machine de guerre (exercices de tir à l’onagre, sorte de catapulte) Le camp militaire gaulois ————————- Rencontrez les guerriers gaulois et assistez à des démonstrations de petit artisanat gaulois. Les démonstrations —————— ### La Guerre des Gaules Vivez la bataille des Gaulois versus les Romains ! 10h30, 13h30 et 17h30 ### Combats de gladiateurs Assistez aux très célèbres combats de gladiateurs et soutenez votre athlète favori. 11h30, 14h30 et 16h30 Le spectacle ———— Le Fantôme de Ménandre, Cie Aes Dana Comédie masquée et accompagnée de musique antique. 15h15 Durée : 1 heure Sur réservation sur le lien suivant : [[https://www.weezevent.com/week-end-a-rome-le-fantome-de-menandre](https://www.weezevent.com/week-end-a-rome-le-fantome-de-menandre)](https://www.weezevent.com/week-end-a-rome-le-fantome-de-menandre) Les ateliers enfants ——————– ### Ecole de gladiateur 12h15, 15h15 et 17h15 A partir de 6 ans Sur réservations sur le lien suivant : [[https://www.weezevent.com/week-end-a-rome-ecole-de-gladiateur](https://www.weezevent.com/week-end-a-rome-ecole-de-gladiateur)](https://www.weezevent.com/week-end-a-rome-ecole-de-gladiateur) ### Ecole de légionnaire 11h15 et 14h15 A partir de 7 ans. Sur réservation sur le lien suivant : [[https://www.weezevent.com/week-end-a-rome-ecole-de-legionnaire](https://www.weezevent.com/week-end-a-rome-ecole-de-legionnaire)](https://www.weezevent.com/week-end-a-rome-ecole-de-legionnaire) Le village des artisans ———————– De 10h à 18h ### L’atelier du potier Démonstration et courtes initiation au tour de potier. Pas de réservation en amont ### L’atelier tabletterie Démonstration et initiations au travail de l’os (fabrication d’épingles à cheveux). Pas de réservation en amont. ### L’atelier perles de verre Démonstration et courtes initiations au travail du verre pour réaliser des perles de verre à la romaine ! Pas de réservation en amont. ### L’atelier métallurgie Démonstration et initiations pour réaliser une coulée de métal dans un moule afin de fabriquer un petit objet en étain. Pas de réservation en amont. ### L’échoppe du verrier Présentation didactique de la technique du verre soufflé telle qu’elle était pratiquée dans l’antiquité romaine et vente de productions artisanales. ### L’atelier du cuir Démonstration des différentes étapes de réalisation d’objets en cuir dans l’Antiquité. Calvados Terre de Jeux ———————- En soutien aux athlètes olympiques à Tokyo et pour préparer les J.O. de Paris, participez à notre animation « Flamme Pré-Olympique Grecque ». Courrez pour cumuler des kilomètres en soutient aux athlètes français ! Une flamme Pré-Olympqie partira le dimanche de VIeux-la-Romaine pour un tour de Normandie. En pratique : ————- Samedi et dimanche de 10h à 18h Entrée et animations gratuites Pas de réstauration en vente sur place mais un espace pique-nique sera aménagé pour les visiteurs.

Gratuit

Une légion établit son camp à Vieux-la-Romaine, accompagnée de gladiateurs! Visite du camp, démonstrations de combats militaires et de combats de gladiateurs, mais aussi initiations pour les enfants !

Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Route de Feuguerolles, Vieux 14930 Vieux Calvados



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-25T10:00:00 2021-07-25T18:00:00