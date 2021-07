Week-end à Rome ! Vieux, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Vieux.

Week-end à Rome ! 2021-07-24 10:00:00 – 2021-07-25 18:00:00 Route de Feuguerolles Musée de Vieux-la-Romaine

Vieux Calvados Vieux

Une légion romaine établit son camp à Vieux-la-Romaine, accompagnée d’une équipe de gladiateurs ! Visite du camp, démonstrations de combats militaires et de combats de gladiateurs, mais aussi des initiations pour les enfants !

Plus d’informations et réservation obligatoire sur le site du Musée de Vieux-la-Romaine.

Une légion romaine établit son camp à Vieux-la-Romaine, accompagnée d’une équipe de gladiateurs ! Visite du camp, démonstrations de combats militaires et de combats de gladiateurs, mais aussi des initiations pour les enfants !

Plus…

vieuxlaromaine@calvados.fr +33 2 31 71 10 20 https://www.vieuxlaromaine.fr/

Une légion romaine établit son camp à Vieux-la-Romaine, accompagnée d’une équipe de gladiateurs ! Visite du camp, démonstrations de combats militaires et de combats de gladiateurs, mais aussi des initiations pour les enfants !

Plus d’informations et réservation obligatoire sur le site du Musée de Vieux-la-Romaine.

dernière mise à jour : 2021-06-18 par