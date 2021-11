Fondettes En ligne Fondettes, Indre-et-Loire Webinar : le géodécisionnel au service du marché des véhicules d’occasion En ligne Fondettes Catégories d’évènement: Fondettes

Le marché de l’automobile est en pleine transformation : essor des acteurs du leasing, développement du marché de l’occasion, pénurie de matières premières… Le grand public, de son côté, a de plus en plus besoin de véhicules économes en énergie et bon marché. **Les véhicules d’occasion ont donc le vent en poupe !** Pour accompagner l’essor de ce marché, le géodécisionnel est indispensable et **répond à de nombreuses problématiques**. Pour le découvrir, rejoignez-nous lors de notre webinar du mardi 7 décembre à 11h, animé par notre spécialiste du secteur automobile. Au programme, découvrez les apports du géodécisionnel : * Connaissance du parc grâce aux **données du Système d’Immatriculation des Véhicules** pour prévoir la localisation des véhicules d’occasion, * **Anticipation des besoins** en véhicules selon les zones, * **Localisation des acteurs du marché** : concessionnaires, vendeurs, garages, clients finaux… * **Optimisation du maillage** : études d’implantation de points de vente de véhicules d’occasion/centres de reconditionnement, * Représentation de **zones d’accessibilité poids lourds** et véhicules légers autour des implantations, * **Optimisation des coûts de transport** de véhicules d’occasion, * **Suivi de la performance** : représentation des ventes de véhicules, des parts de marché pour savoir où renforcer l’activité… * …

Exploitation des données du SIV, optimisation du maillage, localisation des acteurs du secteur…Découvrez comment le carte accompagne l’essor du marché des véhicules d’occasion. En ligne 149 avenue du Général de Gaulle 37230 Fondettes Indre-et-Loire

