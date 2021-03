Paris INRS Paris Webinaire – Mavimplant : intégrer la prévention dès la conception des locaux de travail INRS Paris Catégorie d’évènement: Paris

Webinaire – Mavimplant : intégrer la prévention dès la conception des locaux de travail INRS, 13 avril 2021-13 avril 2021, Paris. Webinaire – Mavimplant : intégrer la prévention dès la conception des locaux de travail

INRS, le mardi 13 avril à 08:00 L’accès à ce webinaire est libre mais l’inscription est obligatoire.

Mavimplant INRS 65 boulevard Richard Lenoir, Paris Paris Paris 11e Arrondissement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-13T08:00:00 2021-04-13T08:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu INRS Adresse 65 boulevard Richard Lenoir, Paris Ville Paris