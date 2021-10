Webinaire franco-américain n°3 : Stockage de carbone à l’échelle des exploitations et des territoires En ligne / online, 18 novembre 2021, Paris.

Webinaire franco-américain n°3 : Stockage de carbone à l’échelle des exploitations et des territoires

En ligne / online, le jeudi 18 novembre à 18:00

L’Université Paris-Saclay, Terre et Cité (T&C), l’Université de Californie à Davis, la Santa Clara Valley Open Space Authority (OSA), The Nature Conservancy (TNC), et EIT Climate KIC s’associent pour proposer un cycle de webinaires sur la résilience des espaces naturels, agricoles et forestiers périurbains en regard du changement climatique et de l’effondrement de la biodiversité. Acteurs et actrices institutionnelles, chercheurs et chercheuses, agriculteurs et agricultrices, et autres parties prenantes des territoires du Plateau de Saclay et de la Silicon Valley interagiront pour réfléchir ensemble aux politiques publiques en faveur de la protection et de la restauration des espaces ouverts, à leur application concrète sur les territoires et au rôle de la recherche à cet égard. ### Les intervenant•es **En France** – _Valérie Masson-Delmotte_, Climatologue au LSCE (UPSaclay, CNRS, CEA, UVSQ), directrice de recherche au CEA et co-présidente du groupe nº1 du GIEC – _Julien Viau_, Chef du bureau du Marché du Carbone, Ministère français de la Transition Écologique et Solidaire – _Claudine Foucherot_, Directrice de programme – Agriculture et Forêt, I4CE – _Jean-Baptiste Dollé_, Responsable du service Environnement – Institut de l’Elevage – _Sébastien Philippe_, Chargé d’études agro-environnement, Chambre d’Agriculture d’Ile-De-France – _Dorian Spaak_, Coordinateur Général de Terre et Cité **Aux USA** – _Karen Ross_, Secrétaire du Département de l’Alimentation et de l’Agriculture de Californie – _Jeanne Merrill_, Directrice des politiques à CalCAN (California Climate and Agriculture Network) – _Dr Kerri Steenwerth_, Chercheuse en pédologie, USDA-ARS-CPRGU à UC Davis – _Michael Meehan_, Directeur du programme de plan agricole, Comté de Santa Clara **Dates et horaires** : jeudi 18 novembre 2021, 18h-20h (Paris) / 9h-11h (Californie) Un service de traduction simultanée (français/anglais) lors du webinaire est prévu. **Pour plus d’informations et pour s’inscrire** : [[https://terreetcite.org/concretiser-projets/page-us/](https://terreetcite.org/concretiser-projets/page-us/)](https://terreetcite.org/concretiser-projets/page-us/) **Pour visionner le webinaire introductif de janvier 2021** sur la chaine YouTube de l’Université Paris-Saclay : [[https://www.youtube.com/watch?v=ilYXAH3ByQw](https://www.youtube.com/watch?v=ilYXAH3ByQw)](https://www.youtube.com/watch?v=ilYXAH3ByQw) **Pour visionner le webinaire d’octobre 2021, avec la participation de Yann-Arthus Bertrand** **:** [[https://www.youtube.com/watch?v=bvwscrIfAfU](https://www.youtube.com/watch?v=bvwscrIfAfU)](https://www.youtube.com/watch?v=bvwscrIfAfU)

gratuit

Le troisième d’un cycle de webinaires sur la résilience des espaces naturels, agricoles et forestiers périurbains en regard du changement climatique et de l’effondrement de la biodiversité

En ligne / online
Paris



2021-11-18T18:00:00 2021-11-18T20:00:00