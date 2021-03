Ville de Bruxelles Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles Ville de Bruxelles Webinaire Enjeux et perspectives de la Francophonie Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles Ville de Bruxelles Catégorie d’évènement: Ville de Bruxelles

Plus que jamais actif dans la promotion de la langue française et ses valeurs, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en partenariat avec l’Université libre de Bruxelles et l’Académie royale de Belgique, vous donne rendez-vous le lundi 22 mars de 9h15 à 13h30, en visioconférence pour un webinaire sur le thème ** »Enjeux et perspectives de la Francophonie »**. Pour rappel, ce colloque était initialement prévu en novembre 2020, dans le cadre des 50 ans de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF). Nous avons donc dû le repenser afin de vous le proposer sous forme de webinaire, quelques jours après de la journée internationale de la Francophonie, le 20 mars. Les participants pourront adresser leur question via la messagerie de la visioconférence. Colloque organisé par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre du cinquantième anniversaire de la création de l’OIF. Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles Rue Royale 72 1000 Bruxelles Ville de Bruxelles Bruxelles

2021-03-22T09:15:00 2021-03-22T13:30:00

