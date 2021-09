Webinaire : Des champs de betteraves sucrières à ses sites de production, Cristal Union est engagé dans une démarche durable ! Distanciel, 28 septembre 2021, Reims.

Des champs de betteraves sucrières du Grand Reims à ses sites de production, la coopérative Cristal Union est engagée dans une démarche durable ! ————————————————————————————————————————————————- * Dans une logique de circuits-courts, les champs de betteraves sucrières et de luzerne des agriculteurs coopérateurs de Cristal Union sont situés à 30km en moyenne de nos sites industriels. Un détail ? Plutôt le signe d’une démarche durable. * Au cœur des défis d’aujourd’hui et de demain, nos 9000 coopérateurs adaptent sans cesse leurs pratiques agricoles pour les rendre toujours plus durables. Avec eux, nous investissons dans la R&D, afin de trouver les meilleurs moyens de valoriser tout le potentiel de notre matière première ; la betterave sucrière. * Engagés, nous allions aussi notre performance industrielle à des choix environnementaux clairs. Après avoir achevé la transition énergétique de nos sites, nous nous donnons les moyens d’être le leader de la décarbonation de notre filière, et poursuivons l’objectif de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 35 % d’ici 2030. * Vous souhaitez savoir comment nous allons atteindre ces objectifs ? Vous souhaitez mieux connaître les actions durables que nous mettons en œuvre chaque jour dans nos sucreries (Bazancourt), distilleries (Cristanol, Goyard) et dans nos champs du Grand Reims ? * Nous vous donnons rendez-vous mardi 28 septembre à 14h pour un webinaire consacré à notre démarche RSE dans votre région. * A l’issue de sa présentation, Julien Coignac, Coordinateur RSE chez Cristal Union, répondra à toutes vos questions.

Pour vous inscrire, veuillez envoyer un mail à : Kaéna Haloua khaloua@cristal-union.fr

Un webinaire pour mieux connaître les actions durables que Cristal Union met en œuvre dans ses sucreries, ses distilleries et dans les champs.

