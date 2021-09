Hombourg-Haut Hombourg-Haut Hombourg-Haut, Moselle WARNDT WEEK-END – LA FORET DE LA PAPIERMUHLE SE DEVOILE Hombourg-Haut Hombourg-Haut Catégories d’évènement: Hombourg-Haut

Moselle

WARNDT WEEK-END – LA FORET DE LA PAPIERMUHLE SE DEVOILE Hombourg-Haut, 25 septembre 2021, Hombourg-Haut. WARNDT WEEK-END – LA FORET DE LA PAPIERMUHLE SE DEVOILE 2021-09-25 09:15:00 09:15:00 – 2021-09-25 12:30:00 12:30:00 Office de tourisme 19 rue de Metz

Hombourg-Haut Moselle Hombourg-Haut Découvrez la forêt de la Papiermühle, et la gestion raisonnée pratiquée par l’ONF, grâce aux explications d’un guide de l’Office de tourisme. La randonnée découverte d’environ 6 kilomètres accessible uniquement à pied, peut être adaptée aux enfants mais comporte quelques pentes à passages escarpés et sera maintenue même en cas de mauvaises conditions météorologiques. (Difficulté moyenne – non accessible aux poussettes – chaussures et tenue adaptées de rigueur). Participation gratuite. Sur réservation uniquement à l’Office de tourisme CC Freyming-Merlebach. Lucien Vion dernière mise à jour : 2021-09-16 par

Détails Catégories d’évènement: Hombourg-Haut, Moselle Autres Lieu Hombourg-Haut Adresse Office de tourisme 19 rue de Metz Ville Hombourg-Haut lieuville 49.12562#6.77444