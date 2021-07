WANTED – CIE BRUITAL Le Mans, 13 août 2021, Le Mans.

WANTED – CIE BRUITAL 2021-08-13 20:30:00 – 2021-08-13 école de La Madeleine Rue Van Vooren

Le Mans Sarthe

Festival Soirs d’été. Wanted est une parodie du western. Il est la voix, elle est le corps et à eux deux ils jouent tous les personnages du Far West, du shérif orgueilleux au bandit sanguinaire en passant par le banquier, le prisonnier et la femme fatale. Genre : Mime bruité. Dès 10 ans. Durée : 50 min.

dernière mise à jour : 2021-07-22 par