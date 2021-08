Belfort Belfort Belfort, Territoire de Belfort Walden 2045 Belfort Belfort Catégories d’évènement: Belfort

Territoire de Belfort

Walden 2045 Belfort, 15 octobre 2021, Belfort. Walden 2045 2021-10-15 18:00:00 – 2021-10-15

Belfort Territoire-de-Belfort Belfort EUR Le Théâtre du Pilier vous invite à réentendre un extrait de Walden où la vie dans les bois qui passe sans cesse du sensible au concret comme une pensée en mouvement, un insatiable questionnement au présent.

Dans le cadre de la nuit des arts. Le Théâtre du Pilier vous invite à réentendre un extrait de Walden où la vie dans les bois qui passe sans cesse du sensible au concret comme une pensée en mouvement, un insatiable questionnement au présent.

Dans le cadre de la nuit des arts. dernière mise à jour : 2021-08-12 par

Détails Catégories d’évènement: Belfort, Territoire de Belfort Autres Lieu Belfort Adresse Ville Belfort lieuville 47.64376#6.8437