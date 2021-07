Voyages des possibles Salle Marceau, 23 août 2021-23 août 2021, Houilles.

Voyages des possibles

du lundi 23 août au vendredi 27 août à Salle Marceau

Mille et une scènes et l’antenne de la Croix- Rouge s’associent pour proposer à Houilles salle Marceau un ensemble d’ateliers artistiques et culturels en direction des habitant.e.s de la cité. Ouverts à tous les publics et tous les âges, ces ateliers seront animés par des professionnels du spectacle vivant et de l’audiovisuel. **Atelier théâtre:** s’exprimer, partager et expérimenter des solutions inattendues. Imaginer et rêver ensemble comment changer un quartier, c’est le début d’une aventure commune. **Atelier fabrique de média**: comment apprendre à gérer de manière critique sa consommation de média et apprécier la qualité de ce que l’on choisit de voir? Est-ce que tout est permis et montrable ? Comment raconter une histoire et captiver une audience avec des images et du son ?

10 personnes par atelier

Voyages des possibles – ateliers nomades

Salle Marceau 6 rue Marceau 78800 Houilles Houilles Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-23T13:00:00 2021-08-23T17:00:00;2021-08-24T13:00:00 2021-08-24T17:00:00;2021-08-25T13:00:00 2021-08-25T17:00:00;2021-08-26T13:00:00 2021-08-26T17:00:00;2021-08-27T13:00:00 2021-08-27T17:00:00