Voyage en train touristique, 7 août 2021-7 août 2021, Tence. Voyage en train touristique 2021-08-07 09:30:00 09:30:00 – 2021-08-28

Tence Haute-Loire EUR 10 10 Au départ de Saint Agrève, autorail Velay Express à destination du Chambon-sur-Lignon aller et retour pour le marché du samedi matin. Dessert Mars-Devesset-Ladreyt. +33 4 71 59 68 06 http://www.velay-express.fr/ Au départ de Saint Agrève, autorail Velay Express à destination du Chambon-sur-Lignon aller et retour pour le marché du samedi matin. Dessert Mars-Devesset-Ladreyt.

