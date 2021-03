New York Lycée français de New York New York

New York Lycée français de New York New York

Voyage en francophonie Lycée français de New York, 20 mars 2021-20 mars 2021, New York.

Voyage en francophonie

Lycée français de New York, le samedi 20 mars à 17:00

“Voyage en francophonie” est organisé dans le cadre de la Journée internationale de la francophonie et du Women’s History Month, le mois de la femme aux États-Unis. Le concert veut célébrer cette année “la résilience et la diversité des voix des chanteuses francophones”. Elles seront quatre à performer en direct sur Facebook : la chanteuse tunisienne Emel Mathlouthi, la Française Yseult, la Québécoise Andréanne Malette et la Bénino-sénégalaise Moonaya. Elles seront accompagnées par le chanteur et percussionniste martiniquais Mino Cinelu et par des élèves du Lycée Français. La soirée sera animée par la journaliste Aline Afanoukoé.

Le concert se veut un véritable voyage musical entre New York, Montréal, Paris, Tunis et Dakar. Il est organisé en partenariat avec l’Organisation Internationale de la Francophonie, avec le soutien du Centre de la Francophonie des Amériques. L’événement est gratuit et ouvert à tous.

Gratuit

Quatre chanteuses francophones pour un concert exceptionnel sur Facebook

Lycée français de New York E 75th Street New York New York Manhattan



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-20T17:00:00 2021-03-20T18:30:00