Voyage d'hiver à la médiathèque d'Arinthod 18 – 19h Lecture musicale par Claire Thévenard, chanteuse-comédienne 19 – 20 h Scène ouverte : Chacun(e) partagera son « morceau d'hiver » avec les autres 20h Apéritif dinatoire : Mets salés et sucrés apportés et partagés par les participant(e)s Et d'ici là, faites nous parvenir vos propres créations sur ce thème, elle seront dévoilées lors de cette soirée. media-arinthod@terredemeraude.fr +33 3 84 48 82 61

