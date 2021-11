Ambérieu-en-Bugey LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab Ain, Ambérieu-en-Bugey Vous envisagez de vous lancer ? Etes-vous prêt pour créer une entreprise ? LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab Ambérieu-en-Bugey Catégories d’évènement: Ain

Nous vous proposons une session collective dédiée aux futurs entrepreneurs. Vous aurez également l’opportunité de découvrir le premier incubateur d’Ambérieu en Bugey : Form’AinCube, que l’on appelle aussi la FAC. Session organisée en partenariat avec Initiative Plaine de l’Ain Cotière. Inscription par e-mail : [[stephanie@lab01.fr](mailto:stephanie@lab01.fr)](mailto:stephanie@lab01.fr)

Sur inscription par e-mail (report de la session à une date ultérieure si le nombre d’inscrits n’est pas suffisant)

Vous portez un projet et vous vous posez de nombreuses questions, vous vous demandez également si intégrer un incubateur serait une solution ? LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab 48 rue Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey Ambérieu-en-Bugey Ain

