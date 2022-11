Vous avez dit « perturbateurs endocriniens » ? Chaumont-en-Vexin Chaumont-en-Vexin Catégories d’évènement: Chaumont-en-Vexin

Oise

Vous avez dit « perturbateurs endocriniens » ? Chaumont-en-Vexin, 16 novembre 2022, Chaumont-en-Vexin. Vous avez dit « perturbateurs endocriniens » ?

Gymnase Guy de Maupassant Chaumont-en-Vexin Oise

2022-11-16 – 2022-11-16 Chaumont-en-Vexin

Oise Chaumont-en-Vexin Rendez-vous le mercredi 16 novembre à 18 h au Gymnase Guy de Maupassant pour une soirée débat ! Le CPIE des Pays de l’Oise, l’association Label Vie et la Communauté de Communes du Vexin-Thelle proposent cette rencontre afin de mieux comprendre ce qu’est un perturbateur endocrinien, l’impact sur la santé, les solutions qui peuvent être envisagées… Intervention de Delphine MESSIAEN de l’association Label Vie, sage-femme formée dans le domaine de la santé environnementale Infos et inscriptions :

03 44 31 32 64

s.bonnenfant@cpie60.fr

Chaumont-en-Vexin

dernière mise à jour : 2022-11-08 par

