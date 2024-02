Stage | Art de la céramique ADULTES Saint-Maximin, samedi 27 avril 2024.

Stage | Art de la céramique ADULTES Saint-Maximin Oise

Venez à la Maison de la pierre vivre un vrai temps de partage autour de la terre ! Céline vous fera découvrir sa passion pour la CÉRAMIQUE !

2 formules au choix :

– Atelier d’initiation de 6h pour les adultes les samedis 27/04, 29/06, 31/08 et 02/11

– Atelier de perfectionnement pour adultes les dimanches 28/04, 30/06, 01/09 et 03/11

Au programme Partez à la découverte de la céramique et apprenez à manipuler la terre pour créer l’objet de votre choix, laissez libre cours à votre imagination et faites vous plaisir ! Céline vous guidera et s’adaptera à votre niveau pour que vous puissiez mener votre projet à son terme. Vous apprendrez différentes techniques de façonnage à la plaque, pincé, colombin.. Après avoir réalisé vos objets, vous apprendrez comment les décorer à l’englobe. Le plus dur sera de choisir la couleur !

Enfin, Céline s’occupera des cuissons et de l’émaillage de vos chefs-d’œuvre. Vous pourrez les récupérer environ 5 semaines après le stage.110 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 09:30:00

fin : 2024-04-27 17:00:00

22 Rue Jean Jaurès

Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France bienvenue@maisondelapierre-oise.fr

