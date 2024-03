Ciné-Kapsule : Jeunesse (le printemps) Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, vendredi 26 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-26T20:30:00+02:00 – 2024-04-26T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-26T20:30:00+02:00 – 2024-04-26T23:59:00+02:00

JEUNESSE (LE PRINTEMPS)

Documentaire | Chine | 3h35 | VOstfr

Réalisé par Wang Bing

Zhili, à 150 km de Shanghai. Dans cette cité dédiée à la confection textile, les jeunes affluent de toutes les régions rurales traversées par le fleuve Yangtze. Ils ont 20 ans, partagent les dortoirs, mangent dans les coursives. Ils travaillent sans relâche pour pouvoir un jour élever un enfant, s’acheter une maison ou monter leur propre atelier. Entre eux, les amitiés et les liaisons amoureuses se nouent et se dénouent au gré des saisons, des faillites et des pressions familiales.

Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

