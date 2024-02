Cueillette et cuisine des plantes et fleurs sauvages Talmontiers, samedi 27 avril 2024.

Cueillette et cuisine des plantes et fleurs sauvages Talmontiers Oise

Au programme de cette journée autour des fleurs cueillette de fleurs sauvages, visite du Jardin du Naturaliste, découverte des espèces environnantes et de leurs vertus, pique-nique et cuisine des fleurs cueillies le matin. Olivier vous transmettra sa passion pour les fleurs sauvages et comestibles !15 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 09:30:00

fin : 2024-04-27 17:30:00

Talmontiers 60590 Oise Hauts-de-France contact@ot-paysdebray.fr

