Festival « Contes à croquer » 3ème édition Beauvais, samedi 27 avril 2024.

Les Croquenotes et Faim d’Histoires proposent le 3ᵉ Festival Contes à croquer

Samedi 27 et dimanche 28 avril 2024

Auditorium Rostropovitch à Beauvais (60)

Programmation

Samedi 27 avril

14h15 Ouverture du Festival

14h30 Scène de Contes par Esther Rigaut, Jean-Michel Boyer, Véronique Toussaint, Annie Wyss, Hélène Bernard, Agnès Guyotte. Public adultes et enfants dès 7 ans.

16h15 Les fils du poisson par Véronique Monte. Public adultes et enfants dès 8 ans.

17h15 Contes portugais par Teresa Hogie. Public adultes et enfants dès 7 ans.

18h35 Improvisation par Marie-Jo Godard danseuse et Thierry Oosthoek musicien. Tout public.

(A l’extérieur devant la chapelle).

19h15 Au temps du rêve, Mythes Aborigènes d’Australie par Clémence Marioni et Lynn Vivier Foucart. Public adultes et enfants dès 10 ans.

Stand Vente de livres de Contes par la librairie Graines de mots de Chevrières (Dans l’entrée de la Chapelle).

Buvette proposée par l’association SOFIA à l’extérieur de la chapelle.

Dimanche 28 avril

14h30 Contes d’amour et de désir par Claude Birck. Public adultes et jeunes dès 14 ans.

15h45: Scène de Contes par Betty Mortelette,Véronique Toussaint, Morgane Pelle, Annie Wyss, Evelyne Denis, Catherine Cuvillier. Public adultes et enfants dès 7 ans.

17h30 Métamorphose par Michel Galaret. Public adultes et enfants dès 8 ans.

Stand Vente de Marionnettes par Sylvie Hanquiez de la Cie Jean de la lune (Dans l’entrée de la Chapelle).

Buvette proposée par l’association SOFIA à l’extérieur de la chapelle.

Tarifs Réservation sur Hello Asso ou à l’entrée de la chapelle le jour même.

Pass adulte samedi 10€ / dimanche 8€ / Pass 2 jours 15€

Pass enfant (jusqu’à 10 ans) samedi: 5€ / dimanche 4€ / Pass 2 jours 7€

Programme complet: www.croquenotesblog.com

Facebook les Croquenotes et Faim d’Histoires

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-28

Rue de Gesvres

Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France croquenotes.faimhistoires@gmail.com

