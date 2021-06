Vous avez dit parc ? En famille Musée national et domaine du château de Pau, 2 août 2021-2 août 2021, Pau.

du lundi 2 août au vendredi 13 août à Musée national et domaine du château de Pau

**Vous avez dit parc ?** ———————— ### _**Un séjour de découverte en famille (2 jours et 1 nuit sous tente), dans les jardins du château de Pau**_ ### _**A travers une exposition, un rallye et des ateliers sur la biodiversité, venez :**_ ### _**- Découvrir les jardins, leur mode de gestion et leur histoire**_ ### _**- Apprendre à reconnaitre la faune et la flore, les arbres remarquables des jardins**_ ### _**- Créer une oeuvre unique**_ **Ouvert à tous âges, en famille**, venez apprécier un lieu culturel et patrimonial emblématique, le musée national et domaine du château de Pau, **pour jouer avec vos enfants, découvrir la faune et la flore du parc du château, vivre une expérience créatrice, dans la bonne humeur, avec d’autres familles**. S’appuyant sur l’exposition « Vous avez dit parc ? ». La thématique générale de l’exposition est la nature, la biodiversité et les nouvelles pratiques de gestion des parcs et jardins. 4 dates de séjours vous sont proposées: – 2-3 août – 5-6 août – 9-10 août – 12-13 août Cette découverte du patrimoine nature se situe dans une approche pluridisciplinaire de découverte de l’environnement faunistique et floristique du parc (classé Natura 2000) et domaine du château de Pau et de compréhension des impacts de l’activité humaine. Aussi, afin d’encourager la création, l’observation et la démarche scientifique chez les familles, nous avons fait le choix de faire appel à différents spécialistes ou professionnels, artistes, naturalistes, médiateurs scientifiques, pour la conduite des différents ateliers. Nous profitons également du parc pour organiser un parcours de géocaching et d’une visite commentée de l’exposition ouverte d’avril à septembre 2021. **Grands jeux, ateliers, visites et soirée découverte seront au programme de ce mini séjour préparé spécialement pour vous !** En espérant vous retrouver nombreux, pour partager avec nous un séjour très enrichissant et ressourçant !

Tarif: 20 € par personne/séjour

Musée national et domaine du château de Pau rue du château, Pau, 64000, Nouvelle-Aquitaine Pau Pyrénées-Atlantiques



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-02T09:30:00 2021-08-02T23:59:00;2021-08-03T08:30:00 2021-08-03T18:00:00;2021-08-05T09:30:00 2021-08-05T23:59:00;2021-08-06T08:30:00 2021-08-06T18:00:00;2021-08-09T09:30:00 2021-08-09T23:59:00;2021-08-10T08:30:00 2021-08-10T18:00:00;2021-08-12T09:30:00 2021-08-12T23:59:00;2021-08-13T08:30:00 2021-08-13T18:00:00