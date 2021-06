Rouen Rendez-vous place Martin Luther King Rouen, Seine-Maritime Voulez-vous sortir Bel ami ? Rendez-vous place Martin Luther King Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Voulez-vous sortir Bel ami ?

Rendez-vous place Martin Luther King, le dimanche 11 juillet à 15:00

En partenariat avec les archives départementales de Seine-Maritime dans le cadre de l’exposition Rouen retrouvée, une ville du Moyen-Âge à la Révolution du 22 avril au 24 juillet. Evidemment pour présenter les lieux de divertissements rouennais du 16eme au 20eme siècle, nos guides vont devoir revêtir de nombreux costumes : théâtre, jeux de paume, opéras mais aussi potence, rien ne leur échappe !… On savait s’amuser dans l’ancien temps…mais aujourd’hui aussi, je vous assure !

Gratuit, sur réservation

Rendez-vous place Martin Luther King Place Martin Luther King, Rouen 76000

2021-07-11T15:00:00 2021-07-11T17:00:00

Rendez-vous place Martin Luther King Adresse Place Martin Luther King, Rouen 76000