Vos fêtes de fin d’année avec La Table du Saint-Christophe 1 Avenue des Alcyons 44500 La baule, 24 décembre 2021, La baule.

Vos fêtes de fin d’année avec La Table du Saint-Christophe

du vendredi 24 décembre au samedi 1 janvier 2022 à 1 Avenue des Alcyons 44500 La baule

**M E N U D U R É V E I L L O N D E N O Ë L** 125 euros par personne Menu sous réserve de modification **Amuse-Bouche** Carpaccio de poulpe, guacamole et poivrons *** Raviole de crabe et longue de Nice rôtie, beurre blanc aux moules et jus de volaille *** Foie Gras à la truffe, Chutney de papaye et pain Edouard *** Noix de Saint-Jacques, purée de Butternut et girolles *** Poularde de Guérande, mousseline de panais, crosnes et chatâignes croustilantes *** Trou Champenois au Yuzu *** Rocamadour, voile de betteraves et noisettes, pommes Granny Smith *** La Bûche de Noël poire, amandes et speculos **M E N U D U J O U R D E N O Ë L** 72 euros par personne Menu sous réserve de modification **Amuse-Bouche** Carpaccio de poulpe, guacamole et poivrons *** Foie Gras à la truffe, Chutney de papaye et pain aux fruits *** Noix de Saint-Jacques, purée de Butternut et girolles *** Poularde de Guérande, mousseline de panais, crosnes et chatâignes croustilantes *** La Bûche de Noël poire, amandes et speculos **M E N U D E N O Ë L D E S E N F A N T S** 45 euros par enfant un cadeau de Noël inclus Menu réservé aux enfants de moins de 12 ans Menu sous réserve de modification **Amuse-Bouche** Gougères au fromage *** Foie Gras, Chutney et pain aux fruits *** Noix de Saint-Jacques et purée de Butternut *** Poularde de Guérande et Pommes Anna *** Trou au Champomy *** La Bûche de Noël poire, amande et speculoos **M E N U D U R E V E I L L O N D U N O U V E L A N** 219 euros par personne Menu sous réserve de modification **Amuse-Bouche** Carpaccio de boeuf, citron caviar et condiments *** Noix de Saint-Jacques, et truffe d’hiver, vinaigrette truffe et pourpier *** Foie Gras du Domaine de Lanvaux, Chutney de papaye et pain Edouard *** Médaillon de cabillaud, crémeux de langoustine, caviar et légumes d’hiver *** Demi filet de pintade, panais, sauce morilles et vin jaune *** Trou champenois au yuzu *** Rocamadour, assaisonnement betterave et pomme granny smith *** Demi sphère Chocolat, passion et craquant dulce **M E N U D E R E V E I L L O N D E S E N F A N T S** 45 euros par enfant Menu réservé aux enfants de moins de 12 ans Menu sous réserve de modification **Amuse-Bouche** Gougères au fromage *** Foie Gras, Chutney et pain aux fruits *** Noix de Saint-Jacques et purée de Butternut *** Poularde de Guérande et Pommes Anna *** Trou au Champomy *** Demi sphère Chocolat, passion et craquant dulce **M E N U D U J O U R D E L ‘ A N** 84 euros par personne Menu sous réserve de modification **Amuse-Bouche** Carpaccio de boeuf, citron caviar et condiments *** Saint Jacques et truffe d’hiver vinaigrette truffe et pourpier *** Foie gras du domaine de Lanvaux chutney papaye et pain Edouard *** Médaillon de cabillaud crémeux de langoustines, caviar et légumes d’hiver *** Demi sphère chocolat passion et craquant dulce **C H R I S T M A S T E A T I M E ** _Dans les salons du Saint-Christophe _ Un thé de Noël au coin du feu Venez savourer une tasse de thé dans nos salons au coin du feu accompagnée d’un gâteau de saison préparé par notre pâtissier. Profitez de l’ambiance féérique de nos décorations de Noël ! Du 18 décembre 2021 au 2 janvier 2022, Tous les jours, de 10h30 à 18h30 **F O I E G R A S M A I S O N : Vente à emporter** Commandez notre foie gras pour les fêtes ! Pour vos repas de fêtes, notre chef vous propose notre foie gras breton, préparé par nos soins et produit par le domaine de Lanvaux dans le Morbihan. 12 euros les 100g Disponible à la vente du 3 au 31 décembre 2021. Commande par téléphone ou sur notre site Internet, onglet « vente à emporter »

1 Avenue des Alcyons 44500 La baule



2021-12-24T09:00:00 2021-12-24T19:00:00;2021-12-25T09:00:00 2021-12-25T19:00:00;2021-12-31T09:00:00 2021-12-31T19:00:00;2022-01-01T09:00:00 2022-01-01T19:00:00