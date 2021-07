Martigues Martigues 13500, Martigues Volero Martigues Martigues Catégories d’évènement: 13500

Martigues

Volero Martigues, 20 août 2021-20 août 2021, Martigues. Volero 2021-08-20 – 2021-08-20 Place Mirabeau L’Île

Martigues 13500 À prendre votre envol, soulevé par l’Amour,

Emporté par les éléments, l’air, le temps, une mélodie,

À prendre votre élan dans l’inspiration d’une expression, d’une action,

À Voyager, Flotter, Disparaître en élevant votre âme et votre spiritualité.

VOLERO… Un spectacle de danse proposé par Simonne RIZZO et sa compagnie Ridz. adm-site-pablo-picasso@ville-martigues.fr +33 4 42 07 32 41

