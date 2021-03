GUYANCOURT Ferme de Bel Ebat Guyancourt VOLER DANS LES PLUMES Ferme de Bel Ebat GUYANCOURT Catégorie d’évènement: Guyancourt

Ferme de Bel Ebat, le samedi 3 avril à 11:00

De joyeuses gallinacées partagent la scène avec deux musiciens et acrobates. Un spectacle à l’humour volatile et à l’infinie tendresse. Ni lion dépressif ni éléphant épuisé mais de joviales poulettes qui pêtent la forme ! Des poules ?! Mais oui, celles du poulailler, celles qui pondent des œufs, celles qui sur un mur picotaient du pain dur. C’est carrément le cirque dans la basse-cour ! Ce spectacle insolite raconte une jolie histoire où les gallinacés prennent leur envol, se posent sur un délicieux mobile animé et côtoient Bobby le Chien qui s’amuse comme un petit fou en compagnie de cette nuée de gélinottes. Et elles ne sont pas seules, croisant, entre autres, deux clowns-acrobates à l’humour un brin absurde et complètement décalé́. Un spectacle pouleversant – France inter Invraisemblable dresseuse de poules ! – Le Canard Enchaîné Le spectacle sera suivi d’une chasse aux œufs en chocolat dans le jardin de l’hôtel de ville. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 7,50€

Cirque (dès 3 ans) Ferme de Bel Ebat 1 place de Bel-Ébat GUYANCOURT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-03T11:00:00 2021-04-03T13:00:00

