VOLCANISME ET GÉOLOGIE – ATELIER NATURE : 16/09 Castelnau-de-Guers, 16 septembre 2021, Castelnau-de-Guers. VOLCANISME ET GÉOLOGIE – ATELIER NATURE : 16/09 2021-09-16 14:30:00 14:30:00 – 2021-09-16 17:00:00 17:00:00

Castelnau-de-Guers Hérault Castelnau-de-Guers 0 EUR Quelle est donc cette roche si étrange et colorée ? Perçons les secrets de la nature et découvrons la beauté de ce site d’exception et sa légende ! Prêt du matériel d’observation : jumelles, boussoles, filets à papillon..

Inscriptions et réservations obligatoires : 04 67 21 76 25 #ESCAPADENATURE

