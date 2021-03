Marsat Coréâme Marsat, Puy-de-Dôme Vivre mon cycle en conscience avec Altearah. Coréâme Marsat Catégories d’évènement: Marsat

Nous vous proposons d’aller à la découverte de notre cycle naturel.

Je vous présenterai les différentes phases de notre cycle et de leurs caractéristiques.

Nadia vous fera découvrir la gamme Altearah en lien avec chacune de nos phases, qui viendra nous soutenir en fonction de nos besoins spécifiques du moment. Cet atelier/conférence est ouvert à toutes les femmes qui souhaitent vivre leur cycle plus en conscience et découvrir la gamme Altearah. Au plaisir de partager ce moment avec Vous. Lydie & Nadia

Participation : 15€. Réservation obligatoire. Nombre de places limité en raison de la situation sanitaire actuelle.

