Manufacture Poilâne, le dimanche 19 septembre à 09:30

La Manufacture Poilâne® a été conçue en 1983 par le boulanger Lionel Poilâne et son épouse Ibu, architecte, parents d’Apollonia Poilâne qui dirige l’entreprise familiale depuis 2002. Ensemble, le couple Poilâne a créé une structure résolument contemporaine, adaptée au potentiel de développement mais pensée à la mesure des hommes qui évoluent entre four à bois et pétrin, respectant ainsi la qualité du métier d’artisan boulanger. Ronde comme la célèbre miche Poilâne ®, la Manufacture est centrée sur un vaste cercle à bois qui dessert les 24 fours disposés autour en étoile. Ce sont les mêmes fours chauffés au bois que celui du fournil situé au sous-sol de la boulangerie du 8 rue du Cherche-Midi à Paris, l’adresse historique et maison-mère de l’entreprise, Les fournils de la Manufacture, eux, donnent de plain-pied dans la nature, offrant aux compagnons boulangers la vue sur la verdure et le jardin qui les entourent. Les Journées du Patrimoine sont une occasion exceptionnelle de découvrir l’architecture unique et originale de la Manufacture Poilâne, de ressentir l’atmosphère d’un fournil, de sentir les bonnes odeurs de pain de la Manufacture en action, de regarder les gestes ancestraux qu’accomplissent les compagnons-boulangers. La visite commentée de la Manufacture Poilâne est suivie d’une dégustation. Durée totale : 50 minutes environ.

Ouverture à la visite UNIQUEMENT dimanche 19 septembre 2021. Visite commentée gratuite. Pas de réservation. Jusqu’à 35 personnes par départ de visite. Les gros sacs à dos et bagages volumineux ne seront pas acceptés. Pas de vestiaire disponible.

Visiter la Manufacture Poilâne® c’est ressentir l’atmosphère du fournil, regarder les gestes ancestraux des compagnons-boulangers Poilâne, sentir les bonnes odeurs de pain de la Manufacture en action.

Manufacture Poilâne Route de Gisy 91570 Bièvres



