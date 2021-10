Arques Arques Arques, Aude VIVONS LE THEATRE EN CORBIERES ET MINERVOIS – MOLIERE : MEDECIN MALGRE LUI Arques Arques Catégories d’évènement: Arques

Arques Aude Arques MEDECIN MALGRE LUI de Molière – Théâtre.

Sganarelle aime sa femme et sa femme l’aime, alors de temps en temps Sganarelle la frappe à coups de bâtons pour le lui exprimer. Un jour voulant se venger un peu, elle profite de l’apparition de deux hommes qui cherchent un médecin, pour désigner son mari et leur dire qu’il est médecin, mais qu’il ne veut pas que ça se sache et qu’il n’avouera que s’ils le frappent à grands coups de bâtons. Voilà comment Sganarelle va se retrouver chez Géronte et…

Avec : Agnès Buissan, Elsa Poty,

Olivier Urbe, Christian Chessa

Mise en scène : Christian Chessa

Régie : Alain Mueller

Administration : Richard Troisvallets Buffet offert par la commune sur réservation. dernière mise à jour : 2021-10-01 par

