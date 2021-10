Albières Albières Albières, Aude VIVONS LE THEATRE EN CORBIERES ET MINERVOIS – A 50 ANS ELLE DÉCOUVRAIT LA MER Albières Albières Catégories d’évènement: Albières

"A CINQUANTE ANS ELLE DECOUVRAIT LA MER" théâtre de Denise Chalem

Elle écrit et édite des livres. Le jour où sa mère disparaît, elle décide d’écrire pour raconter combien elle n’a pas su – peut être – profiter de sa

présence pour savourer toutes les qualités des valeurs qu’elle tentait de lui transmettre. Elle qui ne voulait pas ressembler à sa mère, se retrouve

dans le besoin de la reconstruire pour la retrouver.

Alors sa mère réapparaît soudainement quand elle la convoque et elles en rient toutes les deux ensembles.

Avec : Agnès Buissan, Elsa Poty

Mise en scène : Christian Chessa

Régie : Alain Mueller

