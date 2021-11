Vive le vent !! ALSH Joliot-Curie, 8 décembre 2021, Villenave-d'Ornon.

Vive le vent !!

ALSH Joliot-Curie, le mercredi 8 décembre à 07:30

MATIN : Classe 1 et 2 : Sucre d’orge géant et guirlande étoilée Classe 3 et 4 : Couronne de Noel et à la recherche des lutins Classe 5 et 6 : Décoration de Noel sur vitre et parcours de Traineaux APRES-MIDI : Sieste pour les petits 3 et 4 : Chasse aux grelots 5 et 6 : L’ours grognon et petits rennes en batonnets

C’est bientot Noel !

ALSH Joliot-Curie Avenue du Général Castelnau, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-08T07:30:00 2021-12-08T18:30:00