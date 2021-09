Paris Collège des Bernardins Paris VITESSE : LE NOUVEAU PÉCHÉ CAPITAL ? Collège des Bernardins Paris Catégorie d’évènement: Paris

Question de vitesse ou de rythme, d’accélération ou d’essor de l’urgence, temps déshistorisé par excellence ? Pour clôturer « Tempus fugit », premier opus du Festival des Bernardins, les débats des mardis des Bernardins et leurs invités, Frank Niederländer, directeur de la Fondation BMW, Grégory Quenet, titulaire de la chaire de recherche Laudato si’ et Rodolphe Rapetti, directeur du domaine national du Château de Compiègne et commissaire de l’exposition « Vitesse » interrogeront les nouveaux standards temporels, capteurs de nos attentions nomades. Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/vitesse-le-nouveau-peche-capital Mardis des Bernardins. Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 5e Arrondissement Paris

