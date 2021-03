VITAA & SLIMANE Zénith de Toulouse, 6 novembre 2021-6 novembre 2021, Toulouse.

VITAA & SLIMANE

Zénith de Toulouse, le samedi 6 novembre à 20:00

<p>VersuS, le titre de la première chanson issu d’un projet incroyable et évident. VersuS, les confessions musicales de Vitaa et Slimane, deux artistes que le destin a décidé de réunir le temps d’un album duo. Vendu à plus de 300 000 exemplaires depuis sa sortie le 23 aout dernier, il est désormais certifié triple disque de platine ! VersuS Tour, une tournée des zéniths à deux. Un spectacle musical unique mettant en scène les interprètes des tubes « Je te le donne » et « Ça va ça vient ». Vitaa et Slimane sillonneront la France à partir du 18 septembre 2020 et poursuivront leur tournée en 2021 en passant notamment le 6 novembre 2021 au Zénith Toulouse Métropole.</p>

Producteur : Play Two

Placement: Place numérotée

Parking: A,B,C,D,H

Billetterie Personne à Mobilité Mobile : 05 57 59 11 70

Variété française

Zénith de Toulouse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne



