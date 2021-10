VITAA & SLIMANE Le Mans, 28 octobre 2021, Le Mans.

VITAA & SLIMANE Antarès 2 Avenue Antarès Le Mans

2021-10-28 20:00:00 – 2021-10-28 22:30:00 Antarès 2 Avenue Antarès

Le Mans Sarthe

EUR 36 54 [DATE REPORT du concert initialement prévu le 18/03/21 à Antarès Le Mans]

VersuS, les confessions musicales de Vitaa et Slimane, deux artistes que le destin a décidé de réunir le temps d’un album duo. Disponible depuis le 23 aout dernier, il a été certifié disque de platine en 48 jours seulement avec plus de 100 000 exemplaires vendus.

VersuS Tour, une tournée des zéniths à deux. Un spectacle musical unique mettant en scène les interprètes des tubes « Je te le donne » et « Ça va ça vient ».

VersuS, le titre de la première chanson issu d’un projet incroyable et évident.

billetterielemans@citylive.fr +33 2 43 84 67 00 https://www.antareslemans.com/evenement/vitaa-slimane/

