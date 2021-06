Villars-en-Azois Château de Villars-en-Azois Haute-Marne, Villars-en-Azois Visitez une tour Renaissance et admirez la collection d’outils et ustensiles anciens qu’elle renferme Château de Villars-en-Azois Villars-en-Azois Catégories d’évènement: Haute-Marne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Villars-en-Azois Gratuit. Entrée libre. Visites guidées tout au long de l’après-midi en fonction de l’arrivée des visiteurs.

Au sein d’un domaine remanié au XVIIIe siècle, pénétrez dans le seul vestige d’une construction du XVIe siècle. Château de Villars-en-Azois 10 rue de la Division Leclerc, 52120 Villars-en-Azois Villars-en-Azois Haute-Marne

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

