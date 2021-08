Vouneuil-sur-Vienne Château du Fou Vienne, Vouneuil-sur-Vienne Visitez les parcs et jardins du château du Fou Château du Fou Vouneuil-sur-Vienne Catégories d’évènement: Vienne

Vouneuil-sur-Vienne

Visitez les parcs et jardins du château du Fou Château du Fou, 18 septembre 2021, Vouneuil-sur-Vienne. Visitez les parcs et jardins du château du Fou

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château du Fou

### Comme chaque année depuis plus de 20 ans, nous vous recevrons pour une visite commentée des parcs et jardins. En fonction du temps et du thème de cette annnée, nous vous réserverons des surprises. Nous vous invitons à consulter le site chateaudufou.com pour commencer à découvrir l’histoire du chateau du Fou. Bien évidemment, nous respecterons les conditions sanitaires qui nous seront recommandées.

Gratuit.

Comme chaque année depuis plus de 20 ans, nous vous recevrons pour une visite commentée des parcs et jardins. Château du Fou Route de Vouneuil – Dissay, 86210 Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Vienne, Vouneuil-sur-Vienne Autres Lieu Château du Fou Adresse Route de Vouneuil - Dissay, 86210 Vouneuil-sur-Vienne Ville Vouneuil-sur-Vienne lieuville Château du Fou Vouneuil-sur-Vienne