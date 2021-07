Ancy-le-Franc Château d'Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc, Yonne Visitez le domaine d’Ancy-le-Franc Château d’Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc Catégories d’évènement: Ancy-le-Franc

Le château d’Ancy-le-Franc abrite après Fontainebleau la plus grande collection de peintures murales (XVIème et XVIème siècles) actuellement conservées en France. C’est à votre rythme que vous (re)découvrirez une trentaine de salles richement décorées. Prolongez ensuite votre visite dans le parc pour admirer les deux nouvelles créations côté Ouest et Est. Ces deux espaces avaient été laissés à l’abandon depuis des siècles ; ils retrouvent ainsi leur beauté d’antan. Terminez votre ballade Côté Sud avec toute l’élégance du parc à l’anglaise et sa célèbre Folie (bâtisse de 1760). Expositions en cours : « Portraits de famille » d’Isabelle CANUS.

7€/adulte – 3€/enfant – Gratuit – 6 ans

Découvrez ce chef d’oeuvre de l’architecte italien, Sebastiano Serlio Château d’Ancy-le-Franc 18 place Clermont-Tonnerre 89160 Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc Yonne

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

