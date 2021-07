Vincennes Hôtel de ville de Vincennes Val-de-Marne, Vincennes Visites libres de l’hôtel de ville de Vincennes Hôtel de ville de Vincennes Vincennes Catégories d’évènement: Val-de-Marne

Vincennes

Visites libres de l’hôtel de ville de Vincennes Hôtel de ville de Vincennes, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Vincennes. Visites libres de l’hôtel de ville de Vincennes

le samedi 18 septembre à Hôtel de ville de Vincennes

Issu de deux périodes de construction distinctes, l’Hôtel de ville illustre tout à la fois le style néo-Renaissance, s’inspirant du modèle que constitua l’hôtel de ville de Paris au début de la Troisième République, et le style Art déco, par les aménagements intérieurs remarquables réalisés lors de son agrandissement dans les années 30. Certains décors exceptionnels ont valu à ce bâtiment de bénéficier de nombreuses mesures de classement au titre des Monuments historiques.

Entrée libre

Découverte des décors intérieurs remarquables : décors peints, ferronneries d’art, mosaïques… représentatifs des deux périodes de construction : la fin du XIXe siècle et l’entre-deux-guerres. Hôtel de ville de Vincennes 53 bis rue de Fontenay 94304 Vincennes Vincennes Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Val-de-Marne, Vincennes Autres Lieu Hôtel de ville de Vincennes Adresse 53 bis rue de Fontenay 94304 Vincennes Ville Vincennes lieuville Hôtel de ville de Vincennes Vincennes