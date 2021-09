Visites insolites des journées du patrimoine 2021 La Bussière, 18 septembre 2021, La Bussière.

Le week-end du 18 et 19 septembre, le Château de La Bussière ouvre toutes ses portes !

Pour cette 38ème édition des Journées européennes du Patrimoine, les visiteurs pourront visiter des espaces habituellement fermés au public, en étant immergés dans l’histoire du château.

Des visites inédites

Ouverture des chambres de bonnes du château, avec l’exposition de nombreux objets appartenant à la famille de Chasseval. Une nouvelle collection de fers à repasser, offerte par une habitante du village, sera présentée dans l’une des chambres.

La visite des greniers à grains est également incontournable pour y admirer sa belle charpente du XVIIe siècle et l’occasion de retrouver l’histoire et l’utilisation de ces magnifiques bâtiments.

La chapelle du parc sera ouverte pour l’occasion. Lieu très symbolique pour les propriétaires, elle est le lieu de sépulture et d’histoire de toute la famille.

Des animations tout au long de la journée Des visites guidées en costume, pour une plus grande immersion dans l’histoire du château.

Les calèches du XIXe siècle,

