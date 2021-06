Carnac Musée de préhistoire de Carnac Carnac, Morbihan Visites guidées « Un musée pour Nous Aussi » Musée de préhistoire de Carnac Carnac Catégories d’évènement: Carnac

Musée de préhistoire de Carnac, le samedi 3 juillet à 19:00

Visites guidées « Un musée pour Nous Aussi » Présentation d’une sélection de 9 objets en vitrines grâce à des dessins réalisés en partenariat avec l’association alréenne « Nous Aussi ». Durée : 20 minutes 4 visites : 19h30, 20h30, 21h30 et 22h30

Entrée libre

