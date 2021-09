Brest Jardin du Conservatoire botanique national Brest, Finistère Visites guidées « Plantes parfumées de la collection » Jardin du Conservatoire botanique national Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Visites guidées « Plantes parfumées de la collection » Jardin du Conservatoire botanique national, 19 septembre 2021, Brest. Visites guidées « Plantes parfumées de la collection »

le dimanche 19 septembre à Jardin du Conservatoire botanique national

Pourquoi une plante est-elle parfumée ? Dans cette visite inédite, Delphine, technicienne de conservation, fait découvrir les (bonnes et moins bonnes) senteurs des plantes de la collection du Conservatoire ainsi que les raisons qui les poussent à développer cette stratégie sensorielle.

Durée 1h. Groupes de 25 personnes / Inscription sur place le jour même dès 14h / Deux départs : 14h30 et 16h30.

Si le parfum du Lilas ou du Magnolia est bien connu, celui de l’Eupatoire à feuilles de Troène ou de l’Asiminier l’est beaucoup moins. D’où vient le parfum de ces plantes ? Jardin du Conservatoire botanique national Rampe de Stang-Alar, 29200, Brest Brest Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Jardin du Conservatoire botanique national Adresse Rampe de Stang-Alar, 29200, Brest Ville Brest lieuville Jardin du Conservatoire botanique national Brest