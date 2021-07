Besançon Musée des beaux-arts et d'archéologie de Besançon Besançon, Doubs Visites guidées gratuites et thématiques des collections Musée des beaux-arts et d’archéologie de Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Visites thématiques des collections permanentes : – Dimanche 25 juillet : Didascalies ou l’esprit d’escalier – Dimanche 1er août : Courbet sans courbettes – Dimanche 8 août : Didascalies ou l’esprit d’escalier – Dimanche 15 août : Les incontournables – Dimanche 22 août : Art et pouvoir – Dimanche 29 août : Muses ou méduses – Dimanche 5 septembre : La collection Besson – Dimanche 12 septembre : De l’or à l’orange – Dimanche 19 septembre : Les incontournables – Dimanche 26 septembre : 15h Bienvenue au musée, visite découverte des collections et à 16h30 Chapeau Bas !

Entrée libre, sur inscription

