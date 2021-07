Aigondigné Aigondigné Aigondigné, Deux-Sèvres Visites guidées du bourg de Thorigné Aigondigné Aigondigné Catégories d’évènement: Aigondigné

Visites guidées du bourg de Thorigné 29 juillet 2021 à 18h30 Berceau natal de la figure protestante, Jean Migault, la commune possède un petit patrimoine qui mérite le détour : habitat ancien, vestiges de l'église Sainte-Julitte et Saint-Cyr, mairie-école, etc. Rendez-vous devant la mairie de Thorigné (25 rue de l'école – Thorigné 79370 Aigondigné) Tarif : 6€ Organisateur : ATEMPORELLE Inscriptions et renseignements auprès de l'organisateur : 05 49 63 13 86 ou contact@atemporelle.org

